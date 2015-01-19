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Появилось видео с регистратора участника жесткого ДТП в Штыково

Появилось видео с регистратора участника жесткого ДТП в Штыково

Фото: Newsbox24.tv

Авария произошла 13 января, водитель автомобиля "Ниссан Серена", двигаясь по трассе в сторону Находки, резко вышел на встречную полосу и в лобовую протаранил грузовик "Хино".

После мощнейшего удара микрик развернуло и выбросило в кювет с обратной стороны дороги. На излете он еще задел ехавший за ним внедорожник "Прадо". Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, водитель "Серены" уснул за рулем.

Мужчина в столкновении получил травму глаза, его пассажирка перенесла операцию по трепанации черепа и сейчас ее состояние оценивается как тяжелое. Водитель грузовика пострадал несильно, и был отправлен на амбулаторное лечение.

ВИДЕО

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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