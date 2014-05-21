Он одинаково известен в Приморье и на Сахалине. Художник Владимир Старовойтов выпустил две книги – каталог живописи и сборник мемуарной прозы. Их презентация состоялась в Приморской картинной галерее.

Среди друзей художник Владимир Старовойтов имеет прозвище Старый Войт. Его первая выставка открылась на Сахалине ровно 24 года назад. Этой дате и посвящен каталог его живописи и графики. Мастер известен также своим литературным даром. Сборник мемуаров он опубликовал под псевдонимом Николай Капралёнок. Так прозывали его отца в деревне на Смоленщине.

Владимир Старовойтов, член Союза художников РФ: «Читайте, товарищи, Капралёнка. Он все вам обо мне расскажет! Жанр с древних времен популярен, но здесь путешествие «от себя к себе». От себя-щенка к себе-старцу».

Родился на Сахалине, учился во Владивостоке, курсировал между материком и островом, ездил по России. Мемуары написаны с юмором и философскими размышлениями о природе творчества. Его любимое место – мастерская на улице Пограничной. Именно там рождаются экспрессивные, немного фантастические полотна, в которых реалии жизни переплетаются с историей и мифологией.

Александр Лобычев, арт-критик: «В нем немножко от эпохи модерна, и в то же время в поздних работах, натюрмортах колоритом проявился его любимый Рембрандт. Старовойтов – это один из самых интеллектуальных художников».

Старый Войт обожает музыкантов. Поэтому портрет дирижера Геннадия Рождественского сменяет образ альтиста Юрия Башмета. Художник - частый гость в филармонии, на его картинах пылает фагот и светятся скрипки. Особая тема – лица друзей. Джон Кудрявцев, Александр Городний, Михаил Павин – кисть Старовойтова запечатлевает самое главное. И теперь все это можно увидеть в его каталоге.

Наталья Левданская, искусствовед, зав. научным отделом Приморской картинной галереи: «Эти издания, которые появляются, посвященные нашим художникам, позволяют увековечить их в истории художественной жизни нашего города».

Это явление, которым счастливо начинается 2017 год: сбываются мечты художников. Уже изданы альбомы о творчестве Сергея Черкасова, Владимира Снытко, Карла Каля. Презентация сразу двух книг Владимира Старовойтова, где объединились живопись, литература и музыка, прошла с аншлагом.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]