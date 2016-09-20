В самом разгаре Открытый чемпионат Владивостока по хоккею с шайбой среди детских команд. На льду сражаются хоккеисты со всего края: Артём, Большой Камень, Находка, Чугуевка и, конечно, Владивосток.

Уже вечером лёд будут резать коньки опытных «Адмиралов», а тысячи болельщиков взрывать трибуны победным криком, но и сейчас арена трещит под натиском маленьких хоккеистов.

На поле сражаются владивостокский «Адмирал» и большекаменский «Союз». Опасный моме-е-е-нт! Родители неистовствуют, подсказывают, как им кажется, единственно верное решение и очень радуются победе своих маленьких «Адмиралов».

На соседней площадке под чутким руководством тренера играть готовятся хоккеисты 2009 года рождения.

Владислав Морозов, тренер хоккейной команды «Адмирал» (2009г.): «Сегодня у нас товарищеский матч - между собой играем, т.е. подготовительная игра к предстоящим играм нашего чемпионата».

Спортсмены на скамейке запасных похожи на маленьких воробьёв, никто из них не достает пол ногами. Но стоит тренеру объявить замену и стайка стремительно вылетает на арену. Через бортик лихо перемахивает подающий надежды хоккеист – Егор Калитин.

Cтремительные, бесстрашные мальчишки отчаянно сражаются за шайбу. Атакуют, падают, поднимаются, снова атакуют. Один игрок выбывает, но ненадолго. Медицинскую помощь оказывает отец.

Родителей юных хоккеистов не пугают ни дороговизна спортивной экипировки, ни отдалённость арены от города.

Анна Храпатая, мама маленького хоккеиста: «Инфраструктура есть в городе, поэтому с движением проблем обычно не бывает, минут за 15 успеваем доехать, транспортный вопрос нас не волнует. Форма обходится примерно в 15 тысяч рублей, ну это полный комплект. Пока ребенок растет, меняются все составляющие формы по очереди, в общем-то оно того стоит!»

На льду ребятам приходится тренироваться пять раз в неделю, ещё две тренировки они проводят в спортивном зале, все ради заветной мечты – попасть в КХЛ и подарить Приморью самый почетный трофей российского хоккея - кубок Гагарина.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]