Полицейские вернули жителю Приморья похищенную у него иномарку
В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение жителя Артема. Мужчина рассказал, что с придомовой территории на улице Фрунзе похищена автомашина "Ниссан Сафари".
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу г. Артема, на территории города был введен план «Перехват». Все патрульно-постовые наряды ориентированы на розыск внедорожника и задержание правонарушителя.
В районе рынка на улице Кирова наряд дорожно-патрульной службы обратил внимание на автомашину, схожую по приметам, указанным в ориентировке.
Сотрудники полиции остановили внедорожник для проверки документов. За рулем транспортного средства находился 34-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Документов на автомашину и право управления транспортным средством мужчина предъявить не смог.
Подозреваемый был доставлен в отдел МВД России по городу Артему, где дал признательные показания.
Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.
В отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Автомашина возвращена законному владельцу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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