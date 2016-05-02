Искусство резать дуги. Первый официальный чемпионат Владивостока по слалому-гиганту прошел в минувшие выходные. Померяться силами на склоне смогли как профессиональные спортсмены, так и те, для кого сноуборд - просто любимое зимнее увлечение.

Соревнования выпали на очень морозный день. Покрытие трассы от низких температур затвердело, что на руку тем, кто предпочитает так называемый снежный бетон, ну а те же, кто любит помягче, вынуждены были готовиться особо.

Нина Зырянова, участница соревнований: «Первый раз еду в соревнованиях,так взволнована! Даже доску готовлю».

Посоревноваться в умении «нарезать дуги» собралось около 80 человек. Самому взрослому спортсмену - 59 лет, самому молодому — 8. Чтобы на склоне все были равны, участников разделили на группы: дети, женщины - любители и спортсмены, мужчины - любители и спортсмены».

Сергей Терентьев, руководитель Приморского отделения Федерации сноуборда России: «Разделяем спортсменов и любителей, чтобы всем было интересно, спортсмены между собой разбираются, любители между собой, поэтому такая массовость».

Интерес к соревнованиям среди непрофессионалов высок. Больше всего участников в группе мужчин любителей. Среди них, как и в спорте высоких достижений, развернулась борьба за секунды и даже доли секунд.

Антон Ковылин, участник соревнований: «Это прекрасная возможность за скромный стартовый взнос принять участие в полноценных соревнованиях, почувствовать адреналин, азарт и побороться с другими участниками уровень которых весьма высок».

В следующий раз почувствовать адреналин и азарт на трассе сноубордисты смогут 4 марта, когда состоится кубок Владивостока по параллельному слалому. И снова участвовать смогут все желающие, необходима лишь предварительная регистрация.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]