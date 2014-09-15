Новости из территориального фонда обязательного медстрахования. С этого года возраст участников диспансеризации будут рассчитывать иначе. И если кто-то не успел пройти бесплатное обследование в 2016-ом, возможно, сделает это теперь.

По новому формату, каждому приморцу в новом году должен быть доступен контактный телефон участкового врача и страхового представителя, чтобы общение с пациентом не ограничивалось выдачей и фиксированием номера медицинского полиса. Впрочем, стороны активно контактировали и в прошлом, 2016 году. Зафиксировано более 2,5 тысяч обращений в территориальный ФОМС. Случались и судебные тяжбы.

Виктория Семигласова, представитель страховой компании: «У нас есть квалифицированные врачи... Их основная обязанность - провести анализ, на сколько квалифицированно была оказана медпомощь. Подтверждаем в суде, и с лечебного учреждения удерживаются деньги в пользу больного».

С 2017 года всё внимание страховых компаний будет направлено на профилактику. То, что называют диспансеризацией граждан, возраст которых делится на три. К примеру, вам 18 или 45 лет — значит можно отправляться в поликлинику. По плану, пройти обязательный медосмотр должны будут около 146 тысяч приморцев. Строго по спискам.

Людмила Кирий, заместитель директора территориального ФОМС Приморского края: «Кто будет в первых рядах этого списка? Те, кто ни разу не появлялся за эти три года... И врачи ждут этих людей».

Ждут не только для того, чтобы проверить состояние здоровья. Но и сделать это абсолютно бесплатно. Именно диспансеризация дает человеку возможность, при необходимости, пройти доступное первичное и дополнительное обследование.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]