В поселке недалеко от Владивостока объявлена "тигриная опасность"(фото)

Утром 17 января в районе «Кошкиной пади» обнаружили следы тигра(на фото). Специалисты Шкотовского лесного хозяйства установили, что животное прошло недавно и направлялось в сторону поселка Артемовский."Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу АГО.

В связи с этим администрация Артема предупредила местных жителей быть осторожней и какое-то время воздержаться от походов в лес.

"Просьба к жителям в целях безопасности не покидать свои дома, не выходить за пределы жилого массива в темное время суток," - сообщает администрация Артема.

На поиски тигра уже направились специалисты охотнадзора.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]