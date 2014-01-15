Сотрудники МЧС напомнили жителям и гостям Приморского края о безопасности во время крещенских купаний
17 января состоялась пресс-конференция, посвящённая Крещенским купаниям.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в мероприятии приняли участие главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий, врач Владивостокского клинико-диагностического центра Галина Халиман, а также иерей, руководитель отдела Владивостокской Епархии по взаимодействию с МЧС и правоохранительными органами Димитрий Брызгалов.
В этом году в Приморском крае планируется оборудовать 27 купелей для того, чтобы все желающие смогли совершить крещенские обряды.
В официально организованных местах для купания будут круглосуточно дежурить сотрудники МЧС, полицейские и работники скорой медицинской помощи.
Во время пресс-конференции Леонид Маковецкий обратился к руководителям муниципальных образований и призвал их уведомить Государственную инспекцию по маломерным судам Главного управления МЧС России по Приморскому краю о том, в каких местах будут организованы купания, для установки в этих купелях дополнительных спасательных постов с целью избежание трагедий.
В завершении мероприятия главный государственный инспектор ГИМС Леонид Маковецкий напомнил, что все мероприятия, связанные с водой – отнюдь не безопасные развлечения и отдых. «Находясь на водных объектах следует быть крайне осторожными», – подчеркнул представитель «чрезвычайного» ведомства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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