В Новонежино тепловоз столкнулся с автомобилем

17 января на железнодорожном переезде в районе Новонежино столкнулись Toyota Ipsum и тепловоз. Автомобиль получил серьезные повреждения. В аварии никто не пострадал.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, водитель Toyota Ipsum с пассажирами подъезжал к железнодорожному переезду в районе Новонежино. В это время на семафоре загорелся запрещающий сигнал. По какой-то причине водитель не остановился перед переездом и продолжил движение. В тот же момент по железнодорожным путям двигался тепловоз. машинист поезда увидел автомобиль в последний момент и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Автомобиль получил серьезные повреждения.

По счастливой случайности, никто в данном происшествии не пострадал. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. После составления всех материалов по ДТП, машину в срочном порядке убрали с железнодорожных путей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]