Еще одна 13-летняя школьница попыталась покончить с собой во Владивостоке

Врачи скорой госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу № 2 несовершеннолетнюю жительницу Владивостока, предпринявшую попытку самоубийства. Школьница приняла дома большое количество таблеток и была доставлена в токсикологическое отделение.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, тревожное сообщение о 13-летней школьнице, принявшей в квартире одного из домов по улице Шошина таблетки, поступило в скорую в ночь на вторник, 17 января.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали пострадавшей первую помощь и госпитализировали ее в токсикологическое отделение ВКБ № 2. По предварительным данным, причиной случившегося стала попытка самоубийства.

Напомним, что 11 января на улице Сабанеева была обнаружена без сознания 13-летняя девочка, у которой врачи также диагностировали серьезное отравление медикаментами. Пострадавшую доставили в реанимацию, а стражи порядка устанавливают, что стало причиной случившегося — несчастный случай или попытка самоубийства.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]