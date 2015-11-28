Еще одна 13-летняя школьница попыталась покончить с собой во Владивостоке
Врачи скорой госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу № 2 несовершеннолетнюю жительницу Владивостока, предпринявшую попытку самоубийства. Школьница приняла дома большое количество таблеток и была доставлена в токсикологическое отделение.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, тревожное сообщение о 13-летней школьнице, принявшей в квартире одного из домов по улице Шошина таблетки, поступило в скорую в ночь на вторник, 17 января.
Прибывшие на место происшествия врачи оказали пострадавшей первую помощь и госпитализировали ее в токсикологическое отделение ВКБ № 2. По предварительным данным, причиной случившегося стала попытка самоубийства.
Напомним, что 11 января на улице Сабанеева была обнаружена без сознания 13-летняя девочка, у которой врачи также диагностировали серьезное отравление медикаментами. Пострадавшую доставили в реанимацию, а стражи порядка устанавливают, что стало причиной случившегося — несчастный случай или попытка самоубийства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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