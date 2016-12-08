Дмитрия Сулеева оставили в "Единой России"
Депутат Думы города Владивостока Дмитрий Сулеев, персональное дело которого рассмотрели на заседании президиума "Единой России" сегодня, 17 января, готов вернуть землю в районе Бестужева, 40, где шло строительство супермаркета, в городскую собственность. Там народный избранник построит парк.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на неназванного участника партийного собрания "Единой России", такое предложение ему сделал в ходе заседания губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, а Сулеев, в свою очередь, дал слово его исполнить.
Подробности следуют...
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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