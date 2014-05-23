Полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа во Владивостоке
К потерпевшему подбежал неизвестный мужчина и с применением насилия, похитил банковскую карту. Полицейские задержали 19-летнего, ранее судимого жителя Кавалеровского района. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку (Советский район) поступило сообщение 42-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что его ограбили.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что в подъезде жилого дома на улице Чкалова к потерпевшему подбежал неизвестный мужчина и с применением насилия похитил банковскую карту, после чего скрылся в неизвестном направлении.
В ходе оперативно - разыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 19-летнего жителя Кавалеровского района.
В отделе полиции молодой человек дал признательные показания и пояснил, что снял деньги с банковской карты и потратил по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В настоящее время полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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