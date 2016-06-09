Теперь абонемент в «Мастер Джим» можно получить по выгодной цене! Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Зима в самом разгаре, но подготовку к летнему сезону лучше начинать заранее. Особенно после новогодних праздников многие хотят привести себя в форму. «Мастер Джим» дарит своим посетителям возможность выгодно приобрести абонемент, чтобы начать подготовку к лету уже сегодня.
«Мастер Джим» по праву можно назвать лучшим фитнес-клубом на Дальнем Востоке. Разные групповые программы, тренажерный зал с современным профессиональным оборудованием, самая большая в России кардио-зона. Особенно поражают своим разнообразием групповые программы. Увлекательная аквааэробика в бассейне, разные направления йоги и активный бодикомбат, в основу которого ложится ударная техника.
Анна ходит в «Мастер Джим» уже второй год. Благодаря активным занятиям спортом полюбила свое тело и забыла о проблемах со здоровьем.
Анна Поликарпова, клиент клуба «Мастер Джим»: «Занимаюсь почти каждый день. Хожу на много групповых занятий. Мне очень нравится! Замечательный клуб. Здесь много кардио-тренировок, большая парковка и очень большой клуб!»
Ну а отдохнуть после занятий можно в СПА-салоне. В «Мастер Джиме» каждый найдет себе тренировку по душе. Как раз сейчас, до 2 февраля, можно приобрести абонемент на весь год на выгодных условиях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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