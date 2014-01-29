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В Дальнереченском районе по подозрению в совершении убийства задержан местный житель

В Дальнереченском районе по подозрению в совершении убийства задержан местный житель

14 января 2017 года на берегу реки Малиновка в селе Ракитное Дальнереченского района обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ран головы и грудной клетки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий, по «горячим следам» по подозрению в совершении преступления задержан 25-летний знакомый потерпевшего. Он признался в содеянном и подтвердил свои слова в ходе проверки показаний на месте. Преступление совершено на почве личных неприязненных отношений в ходе ссоры. После совершения убийства, подозреваемый спрятал тело в сарае, а ночью вывез на санях к реке.

Расследование продолжается, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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