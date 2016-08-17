В Госдуме подвергли критике идею о разрешении «скорой помощи» таранить машины

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает нежизнеспособной идею о разрешении «скорой помощи» таранить другие автомобили, которые мешают их проезду, говорится на сайте партии «Единая Россия». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РАПСИ.

По его словам, постановка вопроса о том, чтобы разрешать автомобилям «скорой помощи» таранить машины, мешающие проезду, не имеет перспектив развития.

«Я не думаю, что этот тот путь, которого мы должны придерживаться. Эта идея нежизнеспособна. Мы не можем обязать водителей «скорой помощи» таранить какой-то автомобиль, причинять вред имуществу — это путь в никуда. И потом — автомобиль «скорой помощи» — не боевая машина пехоты и не танк. Мы должны решать эти вопросы в том ключе, чтобы «скорая помощь» имела всегда беспрепятственный проезд», — заявил глава профильного комитета, комментируя предложение заместителя главы министра здравоохранения о том, чтобы предоставить машинам «скорой помощи» права таранить автомобили, которые не уступают им дорогу.

Напомним, что в Петропавловке-Камчатском 10 января бригада скорой помощи не успела вовремя приехать на вызов к умирающему 21-летнему пациенту из-за того, что водитель легкового автомобиля не уступил ей дорогу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]