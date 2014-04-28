В Приморье продавщица ювелирного магазина воровала товар и деньги
Следователями отдела МВД России по городу Находке завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Установлено: 40-летняя жительница города Находки за год работы в магазине незаконно присвоила ювелирные украшения и денежные средства на сумму около 900 тысяч рублей.
Продавец была задержана. Возбуждено уголовное дело.
В ходе следствия установлено, что похищенные материальные ценности женщина сбывала в ломбарды – украшения изъяты из трёх ломбардов города Находки.
Следователем собрана доказательственная база причастности обвиняемой к совершению преступления.
Продавец раскаялась в содеянном. За время расследования она частично погасила долг перед своими работодателями. На имущество обвиняемой наложен арест.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Женщине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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