Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:09
  0

В Приморье продавщица ювелирного магазина воровала товар и деньги

В Приморье продавщица ювелирного магазина воровала товар и деньги

Фото: novved.ru

Следователями  отдела МВД России по городу Находке  завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено: 40-летняя жительница города Находки за год работы в магазине незаконно присвоила ювелирные украшения и денежные средства на сумму около 900 тысяч рублей.

Продавец была задержана. Возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия установлено, что похищенные материальные ценности женщина сбывала в ломбарды – украшения изъяты из трёх ломбардов города Находки.

Следователем собрана доказательственная база причастности обвиняемой к совершению преступления.

Продавец раскаялась в содеянном. За время расследования она частично погасила долг перед своими работодателями. На имущество обвиняемой наложен арест.

В настоящее время уголовное дело  направлено в суд для рассмотрения по существу.

Женщине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок  до шести лет.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря