В Приморье продавщица ювелирного магазина воровала товар и деньги

Следователями отдела МВД России по городу Находке завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено: 40-летняя жительница города Находки за год работы в магазине незаконно присвоила ювелирные украшения и денежные средства на сумму около 900 тысяч рублей.

Продавец была задержана. Возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия установлено, что похищенные материальные ценности женщина сбывала в ломбарды – украшения изъяты из трёх ломбардов города Находки.

Следователем собрана доказательственная база причастности обвиняемой к совершению преступления.

Продавец раскаялась в содеянном. За время расследования она частично погасила долг перед своими работодателями. На имущество обвиняемой наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Женщине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]