Племенные коровы, знаменитые устойчивостью к морозам, могут не пережить эту зиму из-за голода. Ситуация с кормами у владельцев скота в Октябрьском районе Приморья приближается к критической, виной тому дождливое лето. Что или кто может выручить фермеров, которые намеревались разводить в крае плодовитых и непритязательных животных?

Утренний моцион в 12 километрах от Покровки. По хрустящему морозцу движутся черные, крепкотелые коровы. Два века назад вывели эту безрогую мясную породу в двух шотландских графствах — Абердин и Ангус. В России же абердин-ангусов ценят так, что в очередь встают за потомством.

Евгений Трофимов, владелец племенного стада: «Поехал в Забайкальский край, увидел этих коров и решился. Ждал, в очереди стоял, чтобы купить, два года».

Племенным скотом в Приморье единицы занимаются. Абердин-ангусы только у покровского животновода, Евгения Трофимова и тех, кому он однажды продал нескольких телочек. А что привез их в 2014-ом вовсе не с Британских островов — так это даже лучше.

Адаптировались к нашим холодам, переменам климатическим, и прекрасно чувствуют себя. В басу, этой загородке, хватает им еды, но через месяц буквально это изобилие закончится.

Тюки перед фермой — из последних запасов. Хозяин коров ищет сено и к инвесторам возможным обращается за поддержкой. Ведь как можно под нож пускать такое поголовье? Он и не будет. Коровы все нынче — мамочки. Вот их потомство. Такое же диковатое и крепенькое.

157 голов, это вместе с телятами, у Трофимова. В подспорье, пока долгая прибыль набирает вес, у него лошади. Владимирских тяжеловозов скрещивает с приморскими кобылицами. Получаются вот такие рабочие жеребчики. На Распадке пастух местный, Сергей Смирнов, впервые коров пригнал кукурузой подкрепиться. Капризничает конь.

Пастушью душу цыганская кровь согревает и традиционный костер. А на фермерское сердце из приморской столицы холодом вдруг повеяло. Затраты на приобретение первых племенных коров Трофимову край компенсировал почти через год после покупки. А вот с партией 2016-го встал вопрос и появилось вдруг слово «мораторий». Глава сельхоздепартамента Денис Бочкарев уверяет: никто господдержку не замораживал.

Денис Бочкарев, глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края: «Вначале затраты, потом компенсация, таков смысл субсидии. Да, через год. Но господдержка есть!»

Что абердин-ангусам в Приморье хорошо, то видно невооруженным глазом. И зима бесснежная только в радость. Пока Евгений Трофимов ищет сено и ждет инвесторов, графскую породу подкармливают кукурузные поля.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]