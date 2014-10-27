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Многоликая Азия представлена в эти дни в залах краевого Союза художников. Видеорепортаж Оксаны Данилюк

Многоликая Азия – от Китая до Филиппин – представлена в эти дни в залах краевого Союза художников. Там открылась большая коллективная выставка мастеров Владивостока, Уссурийска и Хабаровска.

XXI век ознаменовался для приморских художников открытием Азии. Поначалу они выезжали преподавать за рубеж, затем пошли выставки и совместные проекты: в Китае, Вьетнаме, Южной Корее. Поднебесная, признается Лидия Козьмина, завораживает. В Харбине ее поразила бабушка-уборщица, присевшая отдохнуть у знаменитой статуи, как раз под стопой Будды. Вариация на тему русской мудрости: «Все под богом ходим».

Лидия Козьмина, член Союза художников РФ: «Тут просто по соседству может быть и старый храм, и суперсовременное здание, только недавно построенное. Харбин меняется каждый год. Если вы не были какое-то время и приезжаете, то опять удивляетесь — то вдруг метро появляется, или в каком-то дворике современном найдешь старый русский дом. Удивительное место!»

Художники вели живописный путевой дневник на Великой Китайской стене, что теряется в хребтах, и в Тибете, где между небом и землей пасут яков. На Бали замирали перед скульптурами древних храмов, с которых смотрит незнакомая тысячелетняя культура. Человеку с фотокамерой невозможно пройти за священные стены, внутри разрешается только смотреть. Так, в памяти Олега Подскочина и теперь – на его холсте остались три монаха в багровых одеяниях.

Ольга Зотова, искусствовед, куратор проекта: «Мы, живя в этом регионе, мы глубоко узнаем какие-то вещи, благодаря как раз тому, что художники отправляются в эти творческие поездки, а потом они готовы предложить это в нашем городе всем зрителям».

Яркая и многоликая Азия, напоенная солнцем и красками, подчас дикая, лишенная европейской ухоженности, отражается в мозаике картин. Художники переполнены впечатлениями, но, как это часто бывает, путешествия лишь подчеркивают неповторимость родной земли.

Михаил Фролов, член Союза художников РФ: «Я уже убедился, что наша дальневосточная природа мне гораздо милее, звонче и воздух чище. В Санье мне показалось, что там немного кремово-пепельное все, хотя это тропики, пальмы».

Для зрителей эта выставка подобна бесплатной поездке «из зимы в лето». В рамах уже готовы самые яркие виды, удивительные портреты и экзотические натюрморты, схваченные художественным взглядом.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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