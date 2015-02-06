В Арсеньеве два знаковых турнира — памяти героя Гражданской войны, Григория Шевченко и Первенство края среди старших юношей проходят одновременно и собирают, как правило, большое число участников со всего Приморского края. Это и честь — выступить в двойном состязании — и хороший опыт. Кто в этом году стал первой перчаткой?

Категория 66 килограммов: на ринге — арсеньевец Дмитрий Сидельников, в прошлом году он стал серебряным призером краевых состязаний, и владивостокский спортсмен Леон Пипие с титулом победителя всероссийского уровня. К тому же он участник Первенства Европы среди юношей. Непредсказуемый бой. И судьи в замешательстве: по набранным очкам счет равный. А ничьей здесь быть не может. Боксеры долго ждут окончательного решения.

Юрий Шалимов, главный судья соревнований: «Тот правильно бьет и этот правильно бьет. Тяжело было одному отдать победу. Поэтому поднимали белый лист. Судьи не могли определить победителя, так как по очкам была ничья».

Первое место за именитым соперником из краевого центра. И наставник проигравшего арсеньевского боксера Александр Сезонов без всяких обид считает это решение справедливым. Для него то, что в сегодня в финальный день бились за золото сразу два его воспитанника, уже серьезное достижение.

Александр Сезонов, тренер (г.Арсеньев): «Мальчишки эти выступали на краевых и дальневосточных соревнованиях. Это успех заслуженный».

Даниил Прилепко – победитель Европейского первенства среди кадетов. Теперь и сам тренирует начинающих боксеров. В этом году ему доверили возглавить сборную Приморского края: работать и с молодежью, и со взрослыми спортсменами. Результатами старших юношей доволен отчасти.

Даниил Прилепко, старший тренер сборной Приморского края: «В общем уровень средний в этом году. В прошлом году ребята были мощнее и зрелищнее».

Мальчишки получают медали, а их тренеры с гордостью делают снимки на фоне герое. Победитель первенства края напрямую попадает в сборную региона. Через две недели приморцы будут выступать в Биробиджане, на Дальневосточном этапе. За последние несколько лет наша сборная неизменно там побеждала.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]