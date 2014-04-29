Депутат Сулеев:"Я как член партии готов сказать,что стройки на Бестужева не будет"(видео)

Уничтоженный сквер и детскую площадку по адресу Бестужева, 40 восстановят. Так на региональном политическом совете партии Единая Россия распорядился Владимир Миклушевский. Глава региона обязал депутата городской Думы Дмитрия Сулеева отказаться от стройки, а на восстановление сквера единоросу дали ровно две недели. Администрации Владивостока губернатор поручил взять под контроль все парки и скверы города, чтобы ни одному коммерсанту даже в голову не пришло лишать город зелёных насаждений.

Владимир Миклушевкий, губернатор края: «Категорически против вырубки зелёных насаждений, да их мало уже осталось! Все равно рубят! Так вот мы с такими как вы(обращается к Сулееву-прим.ред.) и боремся. С чего вы решили-то, что жителей ваш магазин будет радовать? Это вы так решили, а жители так не считают. Вы нам ответьте на вопрос, вы продолжать будете строить этот магазин или нет? Высадите вы там деревья или нет, это уже второй вопрос…»

Дмитрий Сулеев, депутат городской Думы г. Владивосток: «Я член партии и в общем-то готов сказать, что стройки тогда там не будет»

Напомним, что 8-го декабря прошлого года рано утром жители домов 36, 38 и 40 по улице Бестужева вместо детской площадки и сквера обнаружили во дворе высокий забор. За одну ночь было уничтожено более 30-ти деревьев. Чтобы привлечь внимание властей возмущенные горожане несколько раз выходили на митинг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]