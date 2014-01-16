Крещенская купель на станции Санаторная освещается первой в крае. Всего в Приморье их 27. И днем 18 января на акватории Амурского залива началась торжественная служба. Ежегодно традиция окунаться в ледяную воду в Приморье набирает обороты. В прошлом году сотни людей пришли на омовение в метель. Сейчас погода благоволит. Многие считают, что так можно смыть с себя грехи. Но это лишь народное суеверие. Грехи смываются только покаянием через таинство исповеди. Первыми окунулись сотрудники МЧС. Чуть позже многие из них будут обеспечивать безопасность на купелях. Рядом развернуты теплые палатки, где можно согреться и попить чай. Омовение во Владивостоке можно будет осуществить и без экстрима: в Храме Андрея Первозванного пройдет освещение купели, которая расположена внутри здания. Посетить праздничную службу можно с полуночи до двух ночи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]