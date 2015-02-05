В Приморье пытались ввести клаксоны неизвестной "системы"
Находкинские таможенники задержали звуковые сигналы для автомобилей без сертификата соответствия, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Наталью Сабадаш.
В отношении фирмы-декларанта из Новосибирска находкинские таможенники возбудили дело об административном правонарушении по ч.3 ст.16.2 КоАП России. Основанием стало предоставление в таможенный орган недостоверных сведений о товарах.
В адрес новосибирской компании их Китая было ввезено около 10 тонн иностранных товаров, в том числе, согласно поданной декларации на товары, газовые горелки и звуковые сигналы для автомобилей. Однако в ходе таможенного досмотра установлено, что декларант заявил недостоверные сведения о ввезенном товаре. В соответствии с законодательством при ввозе данных видов товаров необходимо предоставлять сертификат соответствия (документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям Технических регламентов ЕАЭС). Новосибирская фирма данное требование не выполнила, а также неверно заявила наименование товара.
Товары в количестве около 2 тысяч штук, ввезенные без необходимых документов, изъяты и помещены на ответственное хранение. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей с возможной конфискацией товаров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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