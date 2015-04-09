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По подозрению в угоне задержан житель Кавалеровского района

По подозрению в угоне задержан житель Кавалеровского района

В дежурную часть  межмуниципального  отдела МВД России «Кавалеровский» поступило сообщение  41-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что со двора дома  по улице Гагарина похищена его автомашина Тайота Хайлюкс.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная  группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшего, собрали необходимые улики. Ориентировка на автомашину была незамедлительно направлена наружным нарядам полиции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции обнаружили похищенный автомобиль  недалеко от дома по улице Гагарина и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний  житель села Милоградово. В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 (Неправомерное завладение  автомобилем или другим  транспортным средством  без цели хищения). Санкция статьи  предусматривает наказание в виде  лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейские проверяют причастность подозреваемого,  к ранее совершенным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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