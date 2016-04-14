Настоящая транспортная война разгорается в Находке
По одну строну баррикад — депутат городской Думы Алексей Гашев. По другую – водители-частники, которые пытаются конкурировать с транспортным монополистом, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на «НовостиНаходки.рф».
Видеозаписи с места столкновения двух сторон конфликта сегодня утром наводнили социальные сети. На кадрах видно, как в районе Автовокзала человек очень похожий на гендиректора ООО «Находкинское АТП» (депутата городской думы) Алексея Гашева сидит в салоне перегородившего выезд «маршруткам» автомобиля. По словам автора ролика такие «баррикады» Алексей Гашев возводит каждое утро на протяжении полутора месяцев. Руководителя крупнейшего транспортного объединения обвиняют в нарушении правил дорожного движения и препятствовании в осуществлении перевозок.Судя по предоставленным кадрам, водители-частники попали в засаду не только на Автовокзале, но и на территории АТП, где базируется практически весь общественный транспорт города.
Что именно стало камнем преткновения перевозчиков информационный сайт «Новости Находки» не сообщает.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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