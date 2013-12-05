Вчера, 23:07
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Самолет из Владивостока с трещиной в стекле кабины пилота совершил посадку на Камчатке
Пилот сначала посадил авиалайнер и только потом дал информацию о неисправности диспетчерам и техникам,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на Life.ru.
Лётный инцидент произошёл 17 января в аэропорту Петропавловска-Камчатского в посёлке Елизово. Рейс из Владивостока авиакомпании "Аврора" совершил вынужденную посадку с трещиной в стекле кабины пилотов.
— Стекло многослойное, и треснул передний слой во время посадки. Пилот приземлился и затем сообщил о неполадке наземным службам аэропорта. Сегодня Airbus 319 починили, — сообщил источник в транспортной полиции Дальневосточного региона.
Как стало известно Лайфу, уже завтра аэробус улетит во Владивосток пустым бортом для прохождения технического освидетельствования.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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