В Приморье в окне студенческого общежития разместили шокирующее объявление
Необычное объявление разместили на одной из улиц Уссурийска (Приморский край). Как сообщает сайт ДВ-РОСС со ссылкой на соцсети,на окне одного из домов раместили объявление со следующим текстом: «Уважаемые прохожие! Убедительная просьба справлять нужду и мастурбировать в другом месте!».
По словам подписчиков сообщества, объявление размещено в окне 15-ого дома по улице Пушкина. В этом здании расположено студенческое общежитие филиала Дальневосточного федерального университета.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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