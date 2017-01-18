В Приморье в окне студенческого общежития разместили шокирующее объявление

Необычное объявление разместили на одной из улиц Уссурийска (Приморский край). Как сообщает сайт ДВ-РОСС со ссылкой на соцсети,на окне одного из домов раместили объявление со следующим текстом: «Уважаемые прохожие! Убедительная просьба справлять нужду и мастурбировать в другом месте!».

По словам подписчиков сообщества, объявление размещено в окне 15-ого дома по улице Пушкина. В этом здании расположено студенческое общежитие филиала Дальневосточного федерального университета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]