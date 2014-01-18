Более 2000 горожан окунулись на Крещение на Санаторной во Владивостоке(фото)

Вечером, 18 января, десятки владивостокцев собрались на льду в районе станции Санаторная, чтобы искупаться в морской освященной воде,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Днем иордань освятили священнослужители, а вечером за горожанами, не побоявшимися холодной воды, следят спасатели и журналисты. С момента освещения иордани рядом с парком имени Лазо рядом в районе станции Санаторная уже окунулось около 2000 человек. Об этом сообщил старший госинспектор МЧС Игорь Саминиянов.

«Раньше было несколько мест для проведения обряда, а теперь только тут можно окунуться, поэтому людей будет больше, чем обычно, - сказал сотрудник МЧС. - Пьяных пока не было, но спасибо полиции, они перекрыли выезды на лед морской акватории, а попытки выехать были».

Рядом с купелью установлены отапливаемые палатки, так что раздеваются верующие в тепле, а после омовения также попадают в тепло. Также рядом с иорданью дежурит наряд спасателей и в течении пяти минут готова прибыть бригада скорой помощи с Океанской.

Крещенская ночь выдалась прохладной, термометры показывают -10°С, а температура воды в прибрежной зоне Амурского залива составляет −1,4 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]