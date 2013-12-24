Житель Арсеньева 7 лет насиловал ребенка
В Арсеньеве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении ребенка, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовно дело в отношении 52-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
По версии следствия, подозреваемый с июня 2010 по январь 2017 года неоднократно, находясь у себя дома, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка 2002 года рождения.
Ребенок рассказал о случившемся матери в январе этого года, после этого женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
В настоящее время подозреваемый задержан, в его жилище проведен обыск, проведена проверка показаний на месте, назначены медицинские экспертизы, запрошен характеризующий материал, расследование продолжается.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.01.2016 В Партизанске молодой мужчина надругался над трехлетней девочкой
-
08.07.2015 Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в изнасиловании ребенка
-
31.12.2014 42-летнего жителя Владивостока обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении 6-летней племянницы
-
20.10.2014 Житель Партизанска подозревается в изнасиловании ребенка
-
25.09.2014 В Приморье возбуждено уголовное дело против подозреваемого в педофилии
-
24.12.2013 В Уссурийске извращенец пойдет под суд
Добавить комментарий