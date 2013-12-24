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Житель Арсеньева 7 лет насиловал ребенка

Житель Арсеньева 7 лет насиловал ребенка

Фото: udmtv.ru

В Арсеньеве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении ребенка, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовно дело в отношении 52-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, подозреваемый с июня 2010 по январь 2017 года неоднократно, находясь у себя дома, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка 2002 года рождения.

Ребенок рассказал о случившемся матери в январе этого года, после этого женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан, в его жилище проведен обыск, проведена проверка показаний на месте, назначены медицинские экспертизы, запрошен характеризующий материал, расследование продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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