Минералка, керосин и рыбка с плесенью
Более 10 тонн сушеной, вяленой, соленой и копченой рыбы и морепродуктов с давно истекшим сроком годности уже не попадут на прилавки приморских магазинов. Такой «улов» обнаружили инспекторы Россельхознадзора и отдела по борьбе с экономическими преступлениями на предприятии в с. Речица Шкотовского района. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Росссельхознадзор.
Инспекторы Россельхознадзора совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции по г. Большой Камень провели проверку на предприятии, специализирующемся на производстве безалкогольных напитков и минеральной воды, а также оптово-розничной торговле автотранспортом, запчастями и моторным топливом. Основанием для участия инспекторов Россельхознадзора в совместной проверке послужило обращение большекаменского отдела полиции о возможном хранении большого объема просроченной рыбопродукции.
Проведенный рейд шокировал инспекторов Россельхознадзора и полицейских.
Производством, хранением и реализацией продукции животного происхождения предприниматели официально не занимаются, однако в помещении склада были найдены картонные коробки с сушеными, вялеными и копчеными снеками, что говорит об обратном.
Документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение этих продуктов не было. Маркировка на упаковке указывала, что срок годности закончился от полугода до года назад, а сама рыбка «светилась» следами плесени и окисления. Что, впрочем, не мудрено, поскольку все коробки, в которых были филе и щупальца кальмара, осьминог, лососевые палочки, стружка трески, минтай, сом, тунец, щука и янтарная рыбка хранились без поддержания необходимого температурно-влажностного режима в антисанитарных условиях, среди мусора и грязи.
Полицейские и инспекторы также не могли не обратить внимания на то, что все коробки были рассортированы по наименованиям и датам выработки, а рядом с продукцией лежали свеженькие стикеры с «правильной» маркировкой.
Вся «просрочка» была изъята у предпринимателей и помещена на изолированное хранение до конца административного разбирательства. К счастью, на стол любителей сушеных морепродуктов эти точно не попадут.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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