В интернете начался сбор подписей за отмену правого руля

17 января на сайте «Российской общественной инициативы» появилась петиция № 61Ф32318 с предложением запретить покупку и эксплуатацию автомобилей с правым рулем на территории РФ.

Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт roi.ru, обоснование запрета весьма простое. «Большое количество ДТП происходит с участием автомобилей с правым расположением руля. Это следствие недостаточной обзорности дорожной ситуации водителем», – говорится в тексте инициативы.

Впрочем, ни цифр, ни статистики, ни какой-либо еще аналитики безымянный автор не приводит. Зато есть твердая уверенность – запрет на эксплуатацию машин с правым рулем резко снизит количество ДТП по стране.

По данным сайта vl.ru, в отличие от популярного портала Change.org петиции на сайте «Российской общественной инициативы» находятся в прямой связи с правительством. Если в течение года инициатива наберет 100 тысяч голосов в поддержку, то она направится для рассмотрение в экспертную рабочую группу федерального, регионального или муниципального уровня. Срок принятия решения по инициативе – не более 2 месяцев со дня направления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]