В отношении жителя Находки возбуждено уголовное дело за создание фиктивной фирмы

Находкинская таможня возбудило уголовное дело в отношении жителя Находки по факту незаконного создания компании через подставное лицо, а также представление в налоговые органы фиктивных документов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, главного государственного таможенного инспектора по связям с общественностью Находкинской таможни.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в июне 2015 года данный гражданин за денежное вознаграждение представил копию своего паспорта знакомому, который незаконно используя документ, зарегистрировал фиктивную компанию. Подставной руководитель фирмы-однодневки не имел намерений руководить данной организацией или осуществлять коммерческую деятельность.

Гражданин, на чье имя была оформлена фирма, дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]