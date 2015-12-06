В Лесозаводске пожарная машина провалилась под лед
19 января около 13 часов в Лесозаводском городском округе пожарная машина провалилась под лед, сообщает подписчик WhatsApp "Вестей Приморье".
На присланных фото видно,что большегрузный МЧС-овский КАМАЗ частично ушел под лед в районе моста через р.Уссури.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на департамент гражданской защиты Приморского края, причины инцидента выясняются. Так же скоро станет ясно, какие повреждения получила пожарная машина. Пострадавших нет.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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