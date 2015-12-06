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В Лесозаводске пожарная машина провалилась под лед

В Лесозаводске пожарная машина провалилась под лед

19 января около 13 часов в Лесозаводском городском округе пожарная машина провалилась под лед, сообщает подписчик WhatsApp "Вестей Приморье".

На присланных фото видно,что большегрузный МЧС-овский КАМАЗ частично ушел под лед в районе моста через р.Уссури.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на департамент гражданской защиты Приморского края, причины инцидента выясняются. Так же скоро станет ясно, какие повреждения получила пожарная машина. Пострадавших нет.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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