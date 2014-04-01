Водителю автобуса после конфликта с оператором «Вестей: Приморье» вынесен выговор

Водитель автобуса, ставший 17 января участником конфликта с телеоператором ГТРК «Владивосток», получил дисциплинарное взыскание от руководства компании-перевозчика. Такое решение принято после внутренней проверки, участие в которой приняли специалисты управления транспорта администрации Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания водителю в виде строгого выговора за грубое поведение на рабочем месте подписан 19 января директором ООО «Влад Рейс» А. Каращуком.

Отметим, что конфликт водителя маршрута №40 с журналистом и оператором произошел в краевом центре 17 января на остановочном пункте «Площадь Семеновская».

Видеорепортаж о произошедшем здесь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]