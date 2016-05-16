Хоккеисты «Востока» успешно прошли серию домашних встреч. Видеорепортаж Вадима Перевалова
Хоккеисты «Востока» успешно прошли серию домашних встреч с коллегами из «Байкал-Энергии-2». Иркутская дружина уступила дальневосточникам в двух матчах. А мастера оранжевого мяча из Арсеньева оказались в итоге на третьей строчке в своей группе. О том, как проходил приморский этап всероссийского чемпионата по хоккею с мячом Высшей лиги — далее.
Иркутян точно не назовешь спокойными. Два проигрыша на чужой площадке. И после матча капитан второй «Байкал-Энергии» Вадим Матвиенко ищет причины. Прежде всего, это крупный простой перед туром, что негативно отразилось на физической форме игроков.
Вадим Матвеенко, капитан команды «Байкал-Энергия-2» (г.Иркутск): «Первый тайм скомканный получился. Качество льда неважное. Но команды в равных условиях. «Восток» забил свои моменты, мы не забили. Результат первого тайма невеселый. Во втором тайме что-то получалось».
И хоккеисты арсеньевского «Востока» победу ярко не празднуют. Ведь в счете вели 4-0, а в итоге — 5-3. И под занавес матча перевес был явно не в пользу хозяев льда. Герой первой встречи с сибиряками Максим Майнулов в одной игре дважды забил и сделал результативную передачу.
Максим Майнулов, нападающий команды «Восток» (г.Арсеньев): «Второй тайм получился тяжелым, как с Хабаровском. Ведем в счете и отдаем игру. Причина в том, что останавливаемся, не боремся».
Тренер приморской дружины Валерий Лежнин причиной нервной игры в концовке считает элементарную физическую слабость. Игрок не уверен в своих силах, значит, не в форме. На этот раз сильнейшие не смогли выручить команду.
Валерий Лежнин, старший тренер команды «Восток» (г.Арсеньев): «Сегодня только начал тренироваться Вячеслав Братченко. Он не играл полтора месяца. Болен основной нападающий Павел Корев. Не вполне здоров Михаил Ефимов».
Стоило поправиться Михаилу Ефимову, и во втором матче с «Байкал-Энергией» он забивает четырежды, попадая в пятерку лучших бомбардиров Высшей лиги. Общий счет встречи — 9:4. Приморская команда, после домашних побед, поднимается в турнирной таблице на ступеньку выше. Именно с третьей строчки в своей группе «Восток» начнет очередной этап в Хабаровске. Соперник — дублеры «СКА-Нефтянника».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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