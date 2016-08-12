На сохранение Лермонтовского горно-обогатительного комбината в северном приморском поселке Светлогорье направят из краевого бюджета 250 миллионов рублей. Такое решение на встрече с работниками предприятия озвучил губернатор. Владимир Миклушевский встретился с трудовым коллективом ГОКа и озвучил ключевые направления по сохранению комбината. Слово моим коллегам.

Север Приморского края, село Светлогорье, где Лермонтовский ГОК — градообразующее предприятие. Из-за неграмотных действий собственника комбинат оказался на грани закрытия. Нет сырья: старое месторождение вольфрамовых руд выработано, новое еще не разведано. И встречу с губернатором горняки ждали с особой надеждой. Владимир Миклушевский успокоил коллектив: деньги на поддержку ГОКа выделит краевой бюджет.

Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Мы сейчас делаем беспрецедентное решение. Вы все знаете про «Радиоприбор», мы потратили туда 178 миллионов рублей, чтобы поддержать людей. Сейчас в ваше предприятие вложим 250 миллионов рублей, чтобы вас поддержать. Это мое решение, мы это сделаем».

«Спасать» Лермонтовский ГОК поручено рабочей группе, которую возглавил первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев. Главная задача — обеспечить горняков работой на ближайшие три года. Время на исправление ошибок собственнику предприятия дают авансом.

- Я имел непростой разговор с губернатором Владимиром Владимировичем Миклушевским о том, что есть и что будет. Моя задача в течение трех лет, данных мне администрацией Приморского края, осуществить доразведку месторождения «Рубежное».

- Я с него глаз не спущу! И будет очень жесткий контроль.

Сейчас рабочая группа готовит инвестиционный план развития поселка. Первый шаг — запуск на его территории линии по производству шпона. Идею уже обсуждают с предприятием «Тернейлесстрой».

Леонид Ивлев, генеральный директор ЗАО «Артель старателей «Тернейлесстрой»: «По договоренности с администрацией Приморского края мы готовы вложить для нас солидные деньги в объеме 300 миллионов рублей. Современное высокотехнологичное предприятие, которое будет заниматься стопроцентно переработкой лесосырьевых ресурсов. Объем занятых в этом производстве — около 400 человек».

Уже к концу 2017-го на линии шпона — это популярный материал для производства мебели — будут заняты более 100 человек. Дальше — больше. В рамках инвестиционного проекта в Светлогорье планируют создать индустриальный парк. Кроме деревообрабатывающего, туда войдут еще восемь предприятий на 250 рабочих мест. Среди них — цех по выпуску жестяной тары, рудосортировочная база и колл-центр. Фонд Развития Моногородов собирается поддержать приморский проект индустриального парка. На его реализацию направят четверть миллиона рублей. Но людей больше интересует судьба именно горнорудной отрасли — династиями трудятся горняки. И если комбинат закроют, многим придется уезжать.

- Не получится у нас, что горный цех расформируют, уйдем от монопредприятия на вспомогательные предприятия и останемся ни с чем?

Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Для меня это принципиально важно, чтобы в Светлогорье сохранилось именно вольфрамовое производство. Вольфрам нужен стране, вольфрам нужен Приморью, у нас есть месторождения, которые можно и нужно разрабатывать. У нас задача, вообще-то, не потерять никого. Поселок маленький, кто-то куда-то устроится, потом обратно будет вернуть трудно».

Социальное развитие Светлогорья – еще одна задача краевых властей. В этом году по просьбе местных жителей в поселок прибудет медицинский автопоезд «Забота», в детском саду и школе поменяют окна. В самом поселке восстановят освещение, отремонтируют дороги. На очереди и сельский клуб. Его либо отремонтируют, либо выстроят новый. В ближайшие три года, пока идет разведка нового месторождения, Владимир Миклушевский обещает быть здесь частым гостем.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]