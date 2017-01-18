Музыкальный проект "Ледокол". Выпуск от 18.01.2017. В гостях группа "HAYS"
В первой программе - группа "HAYS" ( https://vk.com/haysband https://www.facebook.com/haysband/ )
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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