Маленький приморский журналист продолжает получать подарки. Видеорепортаж Геннадия Картелева
Новый год закончился, но подарки продолжают дарить и получать. Маленькому телебрату программы «Вести: Приморье» из поселка Артемовский преподнесли презент. Депутат Заксобрания Валерий Кан подарил ему ноутбук для того, чтобы 11-летний репортер продолжал расти в профессии.
В 5 «А» гостя из краевого парламента встречают стоя. А депутат сразу находит маленького журналиста.
- Женя, я рад с тобой познакомиться! Видел о тебе материалы. Приятно, что ты сегодня прославил город Артем, Приморский край. Мы тебе такой подарок хотим преподнести. Надеюсь, что ты будешь делать очень хорошие материалы!
Женю Гришина программа «Вести: Приморье» заметила в октябре прошлого года. Затем о нем сняли репортаж московские коллеги. О толковом начинающем телевизионщике узнала вся страна. Его пригласили в Москву, а дальше была Белоруссия и знакомство с семьей Александра Лукашенко.
- Тебе понравилось в Белоруссии? Подружился с сыном президента?
Кстати, Коля Лукашенко и его отец, президент Республики Беларусь, подарили приморскому школьнику видеокамеру. С ее помощью он уже сделал репортаж о хоккейной команде из Артемовского. И как распорядиться новым подарком, тоже знает...
Женя Гришин, юный журналист: «Поставить в студию, наклеить свой логотип, чтобы как у «России-24» — стать похожим на них. Ну, и какую-нибудь программу скачать для монтажа и монтировать ролики на ноутбуке».
Валерий Кан из Уссурийска. От поселка Артемовский, где живет Женя, всего 1,5 часа езды. И депутат предлагает маленькому репортеру расширять границы, приезжать за событиями и в его город.
Валерий Кан, депутат ЗС ПК: «Все мы были молодыми, и я считаю, что нужно его поддерживать. Женя, видно, очень талантливый. Он не просто говорит о том, что я хочу. Он говорит о тех проблемах, в которых разбирается, и делает материалы».
Маленького репортера в родном поселке воспринимают всерьез. И всегда ждут его программу «Вести-Артемовский».
Наталья Семинская, классный руководитель Жени Гришина: «Я и подписана на все его выпуски, все новости смотрю в числе, наверное, первых. Очень нравится. Горжусь!»
В 5 «А» классный час. Тема — будущая профессия. Пока ровесники Жени задумываются, кем быть, юный репортер планирует новые сюжеты. А еще мечтает о радиопетличке, чтобы звук в студии, где он записывает новости, стал намного качественнее.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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