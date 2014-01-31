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В Приморье в исправительной колонии повесился осужденный

В Приморье в исправительной колонии повесился осужденный

В исправительной колонии под Артемом повесился осужденный, сообщают "Вести Приморья" со ссылкой на vl.ru.

Тело повесившегося 24-летнего осужденного было обнаружено в среду, 18 января, около 18.20 на территории колонии. Известно, что мужчина был привлечен к уголовной ответственности за совершение грабежа и кражи. ⠀⠀⠀

Сотрудники ГУФСИН и полиции проводят проверку по факту самоубийства одного из осужденных, отбывающего наказание в колонии строгого режима ФКУ ИК-20 в поселке Заводском. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего. ⠀⠀⠀

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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