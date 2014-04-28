В Приморье продавщица помогла обезвредить фальшивомонетчика
В Уссурийске Приморского края полицейские поблагодарили местную жительницу за помощь в задержании подозреваемого,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД РФ по Уссурийску.
В Уссурийске в магазине на Владивостокском шоссе покупатель, расплачиваясь за товар, передал продавцу купюру номиналом 5 тысяч рублей. Женщина проверила банкноту на подлинность и обнаружила, что она поддельная. Продавец вызвала сотрудников полиции, передав информацию с описанием примет злоумышленника.
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в сбыте фальшивых денег по горячим следам. При проведении личного досмотра у задержанного обнаружены еще две пятитысячные купюры с признаками неплатежеспособности. 20-летний житель Надеждинского района доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. За изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет с выплатой штрафа в размере до одного миллиона рублей.
Начальник отдела МВД России по городу Уссурийску Магомед Терчиев приехал на место работы Татьяны Алиевой для того, чтобы лично вручить ей благодарственное письмо и цветы, поблагодарив за активную гражданскую позицию и помощь в задержании подозреваемого.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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