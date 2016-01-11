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Вчера, 22:19
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Крещенские купания на Санаторной омрачены громким скандалом(фото)

Крещенские купания на Санаторной омрачены громким скандалом(фото)

Фото: newsvl.ru

Полиция Владивостока начала проверку по факту сообщения местных жителей о конфликте с нетрезвым спасателем во время крещенских купаний, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на VL.ru.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 января, когда сотни горожан окунались в купель на акватории Амурского залива в районе Санаторной. По словам местной жительницы, к ней подошел «явно пьяный мужчина» в куртке службы спасения и приказал ей вернуться в палатку. Когда 19-летняя девушка попыталась узнать причину его требования, мужчина «сильно схватил ее за шею и грубо втолкнул внутрь». Отец девушки рассказал, что от спасателя «исходил сильный запах спиртного и вел он себя по-хамски».

Девушка и ее родители отправились в отделение полиции, где написали заявление и описали произошедшее. Спровоцировавшего скандал мужчину задержали сотрудники полиции. Проводится доследственная проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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