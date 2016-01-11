Крещенские купания на Санаторной омрачены громким скандалом(фото)
Полиция Владивостока начала проверку по факту сообщения местных жителей о конфликте с нетрезвым спасателем во время крещенских купаний, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на VL.ru.
Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 января, когда сотни горожан окунались в купель на акватории Амурского залива в районе Санаторной. По словам местной жительницы, к ней подошел «явно пьяный мужчина» в куртке службы спасения и приказал ей вернуться в палатку. Когда 19-летняя девушка попыталась узнать причину его требования, мужчина «сильно схватил ее за шею и грубо втолкнул внутрь». Отец девушки рассказал, что от спасателя «исходил сильный запах спиртного и вел он себя по-хамски».
Девушка и ее родители отправились в отделение полиции, где написали заявление и описали произошедшее. Спровоцировавшего скандал мужчину задержали сотрудники полиции. Проводится доследственная проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.08.2016 Двое жителей Владивостока утонули во время купания
-
28.07.2016 В Дальнереченском районе проводится доследственная проверка по факту убийства при самообороне
-
19.07.2016 На пляже в районе Санаторной в пригороде Владивостока задержан извращенец
-
19.07.2016 Назвавшийся террористом нетрезвый гастарбайтер испугал жителей Владивостока
-
23.05.2016 Во Владивостоке девушка выпала из окна жилого дома
-
11.01.2016 Подозреваемый в убийстве сдался полицейским во Владивостоке
Добавить комментарий