В Приморье задержан подозреваемый в совершении серии краж

В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о краже частей трансформатора из здания аппаратного цеха в поселке Рыбачий Надеждинского района.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что злоумышленник проник в цех путем свободного доступа.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый - ранее не судимый 40-летний безработный житель поселка Тавричанка.

В ходе следствия установлена причастность подозреваемого к совершению еще девяти краж в период с сентября по декабрь прошлого года. Злоумышленник совершал хищения имущества из дачных домов, гаражей, территорий предприятий. Общая сумма причиненного ущерба превысила 100 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводятся мероприятия по обнаружению похищенного имущества и возвращению его владельцам.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]