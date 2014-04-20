В Приморье задержан подозреваемый в совершении серии краж
В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о краже частей трансформатора из здания аппаратного цеха в поселке Рыбачий Надеждинского района.
Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что злоумышленник проник в цех путем свободного доступа.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый - ранее не судимый 40-летний безработный житель поселка Тавричанка.
В ходе следствия установлена причастность подозреваемого к совершению еще девяти краж в период с сентября по декабрь прошлого года. Злоумышленник совершал хищения имущества из дачных домов, гаражей, территорий предприятий. Общая сумма причиненного ущерба превысила 100 тысяч рублей.
В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводятся мероприятия по обнаружению похищенного имущества и возвращению его владельцам.
В следственном подразделении отдела полиции возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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