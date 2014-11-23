Суперлига - Первый дивизион. «Химки-Подмосковье» (Московская область) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 68:74 (17:15, 18:18, 14:21, 19:20)

«Спартак-Приморье»: Матеюнас - 17 очков (1 подбор, 11 передач, 1 перехват), Анисимов - 17 (3 подбора, 1 передача), Ганькевич - 11 (13 подборов, 5 передач, 1 перехват), Черныш - 10 (6 подборов, 1 передача), Громыко - 10 (2 подбора, 1 перехват), Бабайлов - 6 (1 подбор, 4 перехвата), Сахаров - 2 (3 подбора), Белов - 1, Форналев.

«Спартак-Приморье» одержал гостевую победу над «Химками-Подмосковье» со счетом 74:68. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу БК "Спартак-Приморье", самыми результативными игроками в составе нашей команды стали Андрей Матеюнас и Александр Анисимов, на счету которых по 17 очков.

В Химки «Спартак-Приморье» отправился в усеченном составе, во Владивостоке вместе с травмированным Федором Ключниковым остался наш основной «большой» Максим Кривошеев, получивший повреждение в матче с «Сахалином». У хозяев же проблем с ротацией не было, к тому же усиление соперника пришло из основных «Химок» в лице Валерия Лиходея и Руслана Патеева, которые в итоге и стали самыми результативными игроками в своей команде (14 и 13 очков соответственно).

Малорезультативная игра в первой четверти с большим количеством неточных бросков перешла и во второй отрезок. «Спартак» чаще набирал очки через «краску», но и Бабайлов в самом начале попал «трешку», а первый таймаут наставник нашей команды был вынужден взять после двух забитых дальних Матвеева и Лиходея при счете 12:10 в пользу хозяев. Первая четверть закончилась с той же разницей в один бросок, а первое результативное действие во втором периоде было зафиксировано в середине третьей минуты. «Спартак» хорошо защищался, но не успевал реализовывать быстрое нападение и мазал из-за «дуги» открытые броски. «Химкам» повезло попадать на исходе владения, а наша ошибка на подборе после нереализованного штрафного хозяев привела к максимальной разнице в 7 очков в их пользу. Бабайлов все-таки попал еще одну «трешку», а последняя атака оставалась химчанам, но Громыко планы хозяев испортил, отобрал мяч у Якушина и убежал затыкать сирену – 35:33 перед большим перерывом.

За первые три минуты во второй половине «Спартак» организовал рывок «13:3», а в середине третьей четверти данком Черныша увеличил разницу до двузначной – 40:50. «Химки» сокращали отставание, но «Спартак» уже контролировал ход игры, набирая по 3 очка в атаке, и даже чаще не дальними бросками, а быстрыми или позиционными атаками с фолами, реализовывая штрафные с несвойственным почти 90-процентным показателем.

Следующие матчи «Спартак-Приморье» проведет на домашней площадке. 27 января наша команда сыграет с «Иркутом», а 30 января и 1 февраля – с «Новосибирском» (первая игра в рамках чемпионата Суперлиги, вторая – Кубка России). Начало всех матчей в 19.00.

Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»: "Не самая лучшая наша игра, надо это признать, но главное, что одержали победу. Ребята показали характер, за счет этого мы и выиграли. В тактике мы отталкивались от игры соперника, но важнее была не тактика, а желание и проявленный характер. Конечно, в усеченном составе играть сложно, потеря ведущих игроков сказывается, но это шанс для других ребят, которые получили больше игрового времени и доказали, что на них тоже можно рассчитывать".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]