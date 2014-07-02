Во Владивостоке объявлен конкурс "Мисс "Луч-Энергия"

"Ассоциия "Футбольный клуб "Луч-Энергия" приглашает болельщиц принять участие в конкурсе "Мисс "Луч-Энергия" сезона 2016/2017гг,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт fcle.ru.

Все желающие принять участие в конкурсе должны начиная с 20 января до 10 февраля включительно прислать заполненную заявку и фотографии на участие в конкурсе по адресу fcluch@mail.ru с пометкой "Мисс "Луч-Энергия" ( Котову О.П.).

По итогу присланных заявок будет сформирован состав участниц, за которых можно будет проголосовать ресурсах клуба в социальных сетях. К конкурсу допускаются девушки-болельщицы «Луча-Энергии».

Условия участия:

- Возраст от 18 до 35 лет.

- Фанатский стаж от 1 лет.

В результате голосования c 12 по 22 февраля будут отобраны 5 финалисток, которым в следующем этапе конкурса (март) предстоит проявить себя наиболее креативно. Задание на финальный конкурс будет озвучено дополнительно. Чествование победительницы и пробившихся в финал участниц конкурса пройдет 26 марта на домашнем матче года против "Зенит-2". Победительница конкурса мисс "Луч-Энергия" получит от клуба памятный приз, а также представит наш клуб на конкурсе «Мисс ФНЛ - ФОНБЕТ» 22-23 мая в Москве.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО - ЗДЕСЬ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]