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Студенты разных национальностей во Владивостоке отметят День аспиранта. Видеорепортаж Марии Ежевской

21 января отмечается День аспиранта. Во Владивостоке наукой занимаются сотни молодых людей по десяткам специальностей. Причём работают учёные порой над удивительными для нашего региона исследованиями. Поражают и сами аспиранты.

В белых ботинках, наглаженных брюках и рубашке за токарным станком. Окечукву Пасчал в России уже не первый год, закончил Университет дружбы народов, а вот наукой решил заняться не в Москве, а на другом конце страны — во Владивостоке. В инженерной школе он - не единственный иностранец, но точно самый улыбчивый и колоритный.

Нвачукву Окечукву Пасчал, аспирант из Нигерии: «Здесь как в семье, а изучаю я усталость металлов».

Подобными испытаниями в его стране — Нигерии - практически никто не занимается. Но аспирантура в России откроет множество дорог.

Екатерина Гридасова, заведующая лабораторией механических испытаний и структурного анализа материалов инженерной школы ДВФУ: «Мы можем проводить механические испытания как объектов пищевой промышленности, так и конструкционных материалов, металлов сплавов».

А вот Рамиль Шамсудинов из тёплого Узбекистана выбрал профессию и вовсе необычную для жителей его страны. Изучает льды. Сейчас испытывает их на прочность.

Рамиль Шамсудинов, аспирант из Узбекистана: «Хочется сделать открытие для себя, для всего мира».

А вот Андрея Тропезникова на прочность проверит арктическая погода. Аспирантура, говорит, не ограничивается стенами лаборатории.

Андрей Тропезников, аспирант: «Это не только занятия и лабораторные испытания, это ещё и поездки. Сейчас готовится экспедиция на север России. Цель — это отбор грунтов и их исследование. Работать будем в море Лаптевых. А заказчик - известная нефтяная компания».

Химики, физики, гидрологи. Продлили университетские годы, посвятив себя науке, сотни человек. Свой праздник — День аспиранта — многие молодые учёные отметят за станками и приборами своих лабораторий.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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