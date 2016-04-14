21 января отмечается День аспиранта. Во Владивостоке наукой занимаются сотни молодых людей по десяткам специальностей. Причём работают учёные порой над удивительными для нашего региона исследованиями. Поражают и сами аспиранты.

В белых ботинках, наглаженных брюках и рубашке за токарным станком. Окечукву Пасчал в России уже не первый год, закончил Университет дружбы народов, а вот наукой решил заняться не в Москве, а на другом конце страны — во Владивостоке. В инженерной школе он - не единственный иностранец, но точно самый улыбчивый и колоритный.

Нвачукву Окечукву Пасчал, аспирант из Нигерии: «Здесь как в семье, а изучаю я усталость металлов».

Подобными испытаниями в его стране — Нигерии - практически никто не занимается. Но аспирантура в России откроет множество дорог.

Екатерина Гридасова, заведующая лабораторией механических испытаний и структурного анализа материалов инженерной школы ДВФУ: «Мы можем проводить механические испытания как объектов пищевой промышленности, так и конструкционных материалов, металлов сплавов».

А вот Рамиль Шамсудинов из тёплого Узбекистана выбрал профессию и вовсе необычную для жителей его страны. Изучает льды. Сейчас испытывает их на прочность.

Рамиль Шамсудинов, аспирант из Узбекистана: «Хочется сделать открытие для себя, для всего мира».

А вот Андрея Тропезникова на прочность проверит арктическая погода. Аспирантура, говорит, не ограничивается стенами лаборатории.

Андрей Тропезников, аспирант: «Это не только занятия и лабораторные испытания, это ещё и поездки. Сейчас готовится экспедиция на север России. Цель — это отбор грунтов и их исследование. Работать будем в море Лаптевых. А заказчик - известная нефтяная компания».

Химики, физики, гидрологи. Продлили университетские годы, посвятив себя науке, сотни человек. Свой праздник — День аспиранта — многие молодые учёные отметят за станками и приборами своих лабораторий.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]