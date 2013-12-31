В Пограничном районе Приморья окончено расследование уголовного дела о мошенничестве
Следователем отдела МВД России по Пограничному району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, обвиняемого в совершении мошенничества при приобретении ноутбука.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Пограничному району, в апреле прошлого года 24-летний житель Пограничного района на одной из социальных интернет-сетей увидел объявление о продаже ноутбука. Обвиняемый решил обманным путем завладеть данным имуществом. Посредством личной переписки мужчина сообщил потерпевшей ложную информацию о своем намерении приобрести ноутбук за 15 тысяч рублей.
Во время личной встречи обвиняемый убедил продавца передать ему ноутбук, пообещав предоставить в качестве оплаты денежные средства в наличной форме. Получив от потерпевшей указанный ноутбук, злоумышленник скрылся.
Женщина обратилась в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан. Он пояснил, что продал похищенное, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
В рамках расследования уголовного дела проведен ряд необходимых экспертиз. Следователем собрана доказательственная база причастности обвиняемого к совершению преступления.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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