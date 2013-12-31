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В Пограничном районе Приморья окончено расследование уголовного дела о мошенничестве

В Пограничном районе Приморья окончено расследование уголовного дела о мошенничестве

Фото: АиФ

Следователем отдела МВД России по Пограничному району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, обвиняемого в совершении мошенничества при приобретении ноутбука.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Пограничному району, в апреле прошлого года 24-летний житель Пограничного района на одной из социальных интернет-сетей увидел объявление о продаже ноутбука. Обвиняемый решил обманным путем завладеть  данным имуществом. Посредством личной переписки мужчина сообщил потерпевшей ложную информацию о своем намерении приобрести ноутбук за 15 тысяч рублей.

Во время личной встречи обвиняемый убедил продавца передать ему ноутбук, пообещав предоставить в качестве оплаты денежные средства в наличной форме. Получив от потерпевшей указанный ноутбук, злоумышленник скрылся. 

Женщина обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан. Он пояснил, что продал похищенное, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

В рамках расследования уголовного дела проведен ряд необходимых экспертиз. Следователем собрана доказательственная база причастности обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.  Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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