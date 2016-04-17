«Росморпорт» незаконно сбрасывал грунт из Золотого Рога на заповедный остров под Находкой
Судно «Аквамарин» в ночное время проводило дноуглубительные работы в Золотом Роге в районе впадения реки Объяснения. Грунт и отходы затем сбрасывались в районе заповедного острова Лисий близ Находки. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
В Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора поступило обращение жителя о том, что на акватории бухты Золотой Рог в районе впадения реки Объяснения в ночное время суток велись дноуглубительные работы. Проверка показала, что работы проводило судно «Аквамарин» (в собственности у ФГУП «Росморпорт»). Записи в судовом журнале подтвердили, что после этого грунт без разрешения сбрасывался в районе острова Лисий залива Находка.
В итоге в акваторию острова Лисий было сброшено 850 тонн загрязнённого тяжёлыми металлами грунта. «В донных отложениях указанного района отмечается высокое содержание загрязняющих веществ, включая тяжёлые металлы (свинец, ртуть, медь и т.д.)», — отметили в Росприроднадзоре.
В отношении «Росморпорта» ведомство возбудило административное дело по статье «нарушение правил захоронения отходов». Росприроднадзор также пожаловался в природоохранную и транспортную прокуратуры на капитана порта Владивосток за плохой контроль портовой деятельности.
Остров Лисий необитаем, он покрыт широколиственным лесом, преимущественно монгольским дубом. Многие виды растений занесены в Красную книгу России. На острове обитает голубая сорока, которая находится на грани вымирания. Из млекопитающих там водятся нерпы, тюлени, бурундуки. В километре от острова расположен Находкинский нефтеналивной морской торговый порт.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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