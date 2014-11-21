По ночным улицам Владивостока разгуливала рыжая лиса

Увидеть на Русском острове лису - уже не редкость. Но теперь рыжая плутовка вышла в город. Очевидцы выложили видео хищницы в соцсети. По словам владивостокца, он встретил лису в районе площади Баляева. Рыжая пробегала под мостом, мимо остановки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

Эксперты говорят о том, что выход диких животных к людям может говорить о недостатке корма в лесах. Звери выходят на поиски пропитания в черту населенных пунктов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]