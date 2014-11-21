По ночным улицам Владивостока разгуливала рыжая лиса
Увидеть на Русском острове лису - уже не редкость. Но теперь рыжая плутовка вышла в город. Очевидцы выложили видео хищницы в соцсети. По словам владивостокца, он встретил лису в районе площади Баляева. Рыжая пробегала под мостом, мимо остановки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.
Эксперты говорят о том, что выход диких животных к людям может говорить о недостатке корма в лесах. Звери выходят на поиски пропитания в черту населенных пунктов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
13.01.2017 Во Владивостоке кот отшил любвеобильную дикую лису
-
21.04.2016 Очередную сбитую машиной лисицу обнаружили жители Русского острова
-
10.04.2016 Во Владивостоке в ДТП пострадала лиса
-
24.07.2015 В Черниговском районе продолжаются поиски мужчины
-
19.06.2015 Отдыхающие заметили лису на пляже мыса Токаревского во Владивостоке
-
21.11.2014 Сборщика дикоросов, потерявшегося в районе сопки Рыжая, ищут приморские спасатели
Добавить комментарий