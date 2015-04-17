В детском саду Владивостока после дезинсекции родители обнаружили у ребенка аллергию

13 января в детском саду № 5 (Красного Знамени, 83) родителей попросили забрать малышей пораньше – здесь должны были травить тараканов. В понедельник, когда дети вернулись в группу, у четырехлетней Лады появилась сыпь и заболела голова. Обеспокоенный папа пытается выяснить причину аллергии и подозревает, что дело в дезинсекции. В администрации садика уверены – это никак не связано.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в понедельник, 16 января, Владимир пришел за четырехлетней дочкой и увидел, что она, обычно очень активная, сидит на стульчике.

«Она сидела, подпирая голову ручками, как будто спала. Была очень вялой, непохожей на себя. Воспитательница сказала, что ребенок просто устал, а про то, что девочку водили к врачу, умолчала. Я об этом узнал от дочки. У ребенка есть предрасположенность к аллергии, но это вряд ли от еды: дома она не завтракает, а меню в саду было обычным. Я думаю, что это связано с дезинсекцией или плохой уборкой группы после нее», – рассказывает Владимир.

Папа Лады добавляет, что она почувствовала себя плохо еще в обед: у нее заболела голова, появилась сыпь, но показали ее доктору только после сна, то есть в три часа. О том, что ребенку стало нехорошо, ему не сообщили.

Заведующая детским садом видит эту ситуацию по-другому: девочку отвели в медпункт, как только воспитательница заметила, что ребенок грустный и сонный. Педиатр объяснила, что раз температуры нет, то и поводов переживать и забирать девочку раньше нет. К тому же после этого малышка вела себя спокойно, поиграла и поужинала вместе со всеми.

Дома девочке дали антигистаминное средство, но лучше ей не стало. Ко всему прочему добавилась рвота, рассказывает Владимир. Вечером вызвали скорую, врачи сказали, что у ребенка дерматит (воспаление кожи, чаще всего возникающее из-за воздействия химических, биологических или физических факторов). Два дня Лада провела дома.

«Заведующая отказалась объяснить мне, кто и какими средствами проводил дезинсекцию, не показала акт выполненных работ. Да, аллергия появилась только у моей дочки. Я спрашивал у других родителей, сказали, что еще два ребенка почувствовали себя плохо, но это быстро прошло. Мне просто непонятно, сколько детей должно заболеть, чтобы в саду на это обратили внимание?» – говорит Владимир.

Дезинсекция проводится раз в полгода, проводит ее Владивостокская городская дезинфекционная станция, объясняет заведующая Любовь Сидоровна.

«В пятницу, через час после того как всех детей забрали, я лично проверила, что в садике не осталось ни одного ребенка. В воскресенье воспитатели провели генеральную уборку, проветрили помещения. Отчего у девочки аллергия, сложно понять, я знаю, что после садика папа еще 1,5 часа гулял с ней. В тот день было очень холодно, это могла быть даже холодовая аллергия. И потом, почему скорую вызвали только под вечер? Почему за два дня, что ребенок не ходил в сад, папа не отвел ее к аллергологу и в группу они вернулись без справки от врача?» – недоумевает заведующая.

В Роспотребнадзоре отметили, что дезинсекцию не имеют права проводить ни сотрудники детских садов, ни посторонние компании (например, предлагающие уничтожить тараканов без запаха, на которые в ведомство уже поступило несколько жалоб), а только строго специализированные организации и в отсутствие детей. После таких мероприятий проводится контроль их эффективности и генеральная уборка помещений.

Папа девочки намерен разобраться в этой ситуации: подать жалобу в Роспотребнадзор, в прокуратуру и уполномоченному по правам человека.

Напомним, в четверг, 19 января, пятилетний мальчик скончался дома от отравления средством для уничтожения насекомых. Еще трое членов его семьи госпитализированы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]