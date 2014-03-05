Около села Многоудобное местные жители заметили амурского тигра

Очередной выход амурского тигра к людям зафиксирован около села Многоудобное. Местные жители засняли на камеру мобильного телефона полосатого хищника, разгуливающего недалеко от населенного пункта.

Видеозапись с тигром, замеченным около села Многоудобное Штыковского поселения, была размещена в соцсетях, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

По мнению местных жителей, тигры в этом районе вовсе не редкость. По словам заместителя директора Департамента охотничьего надзора Приморского края Алексея Сурового, этот тигр никакой опасности не представляет.

«Он живет в этом районе и никакой опасности для сельчан не представляет. В этом районе большая кормовая база, есть и бродячие собаки, и косули. Совсем недалеко в соседнем охотничьем угодье высокая численность кабанов. Он периодически там фиксируется. Наша группа периодически выезжает на место, чтобы удостовериться, что угрозы нет, мы отслеживаем эту ситуацию», – прокомментировал Алексей Суровый.

По словам специалистов, тигр – существо очень скрытное. Если его не провоцировать, то он не опасен. Можно даже пройти от него на расстоянии 10-15 метров и не заметить. Хотя он тебя видит и контролирует ситуацию. Тигр может представлять опасность в том случае, если он раненый или больной или находится на «давленке» (остатки добычи хищника).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]