Крещенские морозы придут в Приморье в выходные

В пятницу, 20 января, погодные условия в крае определяет поле повышенного давления. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", снег не ожидается. Во второй половине дня температура воздуха составит −10…−15 °С, на юго-востоке и на побережье −4…−9 °С. Во Владивостоке и пригороде без осадков. Максимальная температура воздуха −9…−11 °С. Утром усилился северо-западный ветер до 16 м/с, который сохраняется и днём.

Сегодня над акваторией Японского моря интенсивно углубляется циклон. Вторжение холодного воздуха в тыл этого вихря и увеличение градиентов давления приведут к усилению ветра на побережье и дальнейшему похолоданию в Приморье.

Завтра, 21 января, в Приморском крае осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный, на отдельных участках побережья сильный. Температура воздуха понизится к утру до −20…−26 °С, в горных районах до −34 °С, на побережье −11…−18 °С. Днём циклон минует Японские острова и продолжит углубляться в северо-западной части Тихого океана. Влияние его на погоду Приморья уменьшится. Максимальная температура воздуха днём ожидается без существенного изменения, −11…−17 °С, на юго-востоке и побережье −3…−10 °С.

Во Владивостоке погода с небольшой облачностью, без осадков. Ветер северо-западный ночью сильный, днём будет ослабевать. Температура ночью −15…−17 °С, днём −10…−13 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]